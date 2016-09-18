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Премьер-министр Италии раскритиковал саммит ЕС в Братиславе

Премьер-министр Италии раскритиковал саммит ЕС в Братиславе
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, глава правительства Италии раскритиковал саммит ЕС, завершившийся в пятницу в Братиславе, заявив, что это мероприятие - «не более, чем хороший круиз по Дунаю».

Сегодня в интервью журналистам Маттео Ренци заявил, что очень недоволен результатами саммита, в первую очередь потому, что его не допустили к участив в пресс-конференции канцлера Германии и президента Франции. Также он сообщил, что подписал итоговую резолюцию саммита, однако в ней не оказалось каких-либо обязательств стран ЕС по экономическим и миграционным вопросам в отношении Италии. Недовольство политика вызвано тем, что его карьера находится под угрозой – в текущем году в Италии должен пройти референдум, на который вынесен план конституционной реформы, предложенный Ренци. Если итальянцы не проголосуют за эти изменения, его ждет отставка. Усугубляет ситуацию и проблема мигрантов – каждый выходные в течение последнего месяца в Италию прибывает по 3-4 тысячи мигрантов из стран Азии и Африки, а за весь текущий год их число составило около 110 000 тысяч. Также в Италии существуют серьезные экономические проблемы – спад экономики и рост внешнего долга.

По мнению Ренци, отсутствие каких-либо шагов в решении экономических и миграционных проблем – это верный путь к краху союза. Он добавил: «Я не знаю, что Меркель имеет в виду, когда она говорит о «духе Братиславы», но если так дальше пойдут дела, то уместно будет говорить не о «духе Братиславы», а о «призраке Европы».

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