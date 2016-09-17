"Телефонный террорист" поднял на уши все спецслужбы Парижа

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, ложная тревога о теракте спровоцировала серьезную спецоперацию в самом центре Парижа. Более ста сотрудников были задействованы в проведении операции по спасению заложников, когда выяснилось, что никакого теракта совершено не было.
Министр внутренних дел Франции заявил, что «обстоятельства были слишком серьезными и требовали нашего вмешательства, однако тревога оказалась ложной» - сегодня в рассылке специального мобильного приложения, оповещающего парижан о возможных угрозах и порядке действий в их случае, появилось сообщение о том, что в церкви Saint-Leu проводится спецоперация по освобождению заложников. Сотрудники полиции объяснили, что к ним поступил анонимный телефонный звонок. Звонивший утверждал, что в этой церкви были взяты в заложники десятки людей, в том числе священник.
Глава МВД Франции заявил, что полиция провела спецоперацию и вывела из церкви всех людей, однако выяснилось, что там в это время просто шло богослужение, и никакого нападавшего не было. Напоминаем, что во Франции все еще действует чрезвычайное положение, объявленное после серии терактов, произошедших в течение последних лет. За текущий год во Франции боевики-исламисты забрали жизни 230 человек.
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