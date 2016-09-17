Сорос: план по спасению Европы

Евросоюз нужно срочно спасать – он не сможет выжить без нормальной миграционной политики, и существуют семь принципов, на которых европейские лидеры должны выстраивать стратегию по решению миграционных проблем. Как информирует replyua.net со ссылкой на Новое время, об этом пишет Джордж Сорос в колонке для Project-Syndicate. По словам известного инвестора и финансиста, кризис мигрантов однажды уже подтолкнул Евросоюз к дезинтеграции, когда в начале лета большинство британцев проголосовали за выход из Евросоюза. После Брекзита, отмечает Сорос, в Европе усилились ксенофобские и националистические силы, и они могут сыграть решающую роль в выборах, которые совсем скоро пройдут в Германии, Нидерландах и Франции, где эти силы в последнее время серьезно набрали обороты. Более того, неожиданных результатов можно ждать на выборах в Австрии и на референдуме в Венгрии, которые состоятся в этом году.
Страны ЕС не понимают, что им пора объединяться в мощную коалицию, пишет финансист, и вместо этого они постоянно проявляют все меньше готовности делать что-то сообща и сотрудничать. Почти в каждой стране Европе ведется эгоистичная миграционная политика, и большинство государств стараются перекинуть основные трудности на своих дружелюбных соседей, к примеру, выстраивая двойные заграждения на границе. По мнению Сороса, такая политика приведет к распаду ЕС, поскольку отталкивает страны друг от друга. Впрочем, кульминацией всего этого хаоса стало соглашение, которое Евросоюз подписал несколько месяцев назад с Турцией, и лидеры очень серьезно ошиблись сразу по нескольким пунктам. Сорос считает, что это соглашение нельзя считать европейским, поскольку договор с Турцией согласовывала Меркель, а потом навязала его другим странам, кроме того, финансирование этого проекта просто смешное.
Однако существует еще один недостаток – из-за соглашения больше других стран страдает Греция, входящая в ЕС и превратившаяся в загон для мигрантов. Евросоюз продолжает пытаться вводить какие-то квоты, которым многие европейские страны отчаянно сопротивляются, вынуждая мигрантов оставаться в тех государствах, где им, мягко говоря, не очень рады. Более того, пишет Сорос, многие беженцы возвращаются обратно в Турцию, и их ждет еще более печальная учесть. Договор с Турцией с самого начала не сулил ничего хорошего, и идея возвращения мигрантов – огромная ошибка, поскольку сирийцы смотрят на турок, как на опасность, и в Турции они не чувствуют себя в безопасности. Финансист предлагает семь идей по решению миграционного кризиса.
Сорос считает, что Евросоюзу придется принять определенное число мигрантов, и это намного лучше, чем созданный хаос. По его мнению, если в Европу ежегодно будут приезжать до 300 тысяч беженцев, мигранты сочтут, что у них высокие шансы остаться в ЕС, и в этом случае они прекратят попытки добраться до ЕС нелегальным путем. Кроме того, уверен Сорос, нужно вернуть контроль над границами и найти средства для финансирования миграционной политики. Также странам Евросоюза надо выработать общие механизмы для защиты собственных границ, создать добровольные механизмы перенаправления мигрантов, которые бы учитывали интересы не только европейцев, но и самих беженцев.
Сорос уверен, что для решения миграционного кризиса также Евросоюзу придется увеличить поддержку государств, которые активно принимают мигрантов. На самом последнем этапе лидеры ЕС должны создать благоприятную среду даже для экономических мигрантов, считает финансист. Европа стареет, и преимущества экономических мигрантов перевешивают их недостатки, и мигранты могут способствовать инновациям и развитию ЕС.
Горячая тема: Киселев: Лавров и остальные в нервном предвкушении
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter