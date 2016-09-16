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Меркель: ЄС знаходиться у критичному стані

Меркель: ЄС знаходиться у критичному стані
Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила про те, що Європейський союзу наразі перебуває в критичному стані і надіється, що саміт ЄС дасть можливість посилити Євросоюз та підштовхне Європу до запровадження реформ протягом наступних півроку. Про це вона зазначила після свого прибуття на саміт ЄС у Братиславі, інформує агентство Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає replyua.net.

«На сьогоднішній день наш стан неможна назвати ніяк інакше крім критичного. І це головна проблема. І головна задача для нас – показати не словами, а ділом усьому віту, якими ми можемо бути насправді», - зауважила канцлер. Вона переконана, що саміт ЄС має надати конкретне послання про те, що Європа готова до нових якісних змін.

«Головним духом, який має бути присутній на цьому саміті має бути бажання до внесення позитивних змін. Ми маємо показати, що ті проблеми, які в Євросоюзі існують на сьогоднішній день, можуть бути вирішені. І саме головне – бути до цього готовими», - наголосила Меркель. Наразі для Європи головним завданням залишається покращувати обороноздатності як і зсередини так і ззовні. Також потрібно боротися проти тероризму та створювати нові робочі місця. Варто згадати, що сьогодні, 16-го вересня, у Братиславі починається неофіційний саміт керівників ЄС без участі представників Великобританії.

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