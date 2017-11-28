Манн: Украине нужно заключать мир немедленно

Как передает replyua.net, ежедневно эксперты, политологи, политические обозреватели делятся своими прогнозами относительно дальнейшего разворачивания событий на Донбассе. По мнению израильского блогера Соломона Манна, решения проблемы на востоке Украины лежит в одном ключе: Минские соглашения можно назвать отчасти капитуляцией Украины, страна с тех пор не стала сильнее и лучше, но, действительно, выиграла время на вооружение и новые переговоры.
По словам эксперта, Украина не использовала три года передышки, не использует она и десять лет для того, чтобы победить РФ, именно поэтому мир надо заключать немедленно, чтобы убрать смущающий фактор бойни. «Кто бы ни сидел у власти в Донецке и Луганске, в пределах Украины с ними можно решить вопросы в том случае, если границы будут проконтролированы Украиной. Пусть Украина попробует «переварить», перестроить на свой лад Донбасс, тогда уже возможно будет приступить к разговору о Крыме», – считает Манн.
Он отмечает, что то, что сейчас делают переговорщики по Украине, включая спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, это просто затягивание времени. Все погибшие за время переговоров – это и есть та высокая цена за это выигранное время.