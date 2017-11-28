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Эксперт: Волкер сам сказал в интервью, что его миссия – превратить Минские соглашения в победу Украины на всех фронтах

Эксперт: Волкер сам сказал в интервью, что его миссия – превратить Минские соглашения в победу Украины на всех фронтах
«...То, что я нашел у Суркова – он очень умный и способный профессионал. Возможно его юмор несколько циничен, но он хорошо знает, что делает и это очень хорошо...», - именно так спецпредставитель США по Украине Курт Волкер охарактеризовал своего визави Владислава Суркова в своем вчерашнем интервью журналу «Poitico». В интервью Волкер еще раз подтвердил, что никаких шагов в сторону примирения не сделано и они даже не ожидаются. Переход Донбасса под юрисдикцию правительства Украины тоже пока не планируется. Сам Волкер в конечном итоге признается, что он вовсе не собирается воплощать Минские договоренности в жизнь. Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге пишет израильский политический эксперт Соломон Манн.

По его мнению, Волкер бесхитростно, как это обычно для американских дипломатов, рассказал корреспонденту, что его миссия – не сделать мир на Донбассе, а превратить Минские соглашения в победу Украины на всех фронтах. При этом он откровенно говорит, что Сурков его миссию видит насквозь и все понимает.

Соломон Манн отмечает, что с такой «дипломатией» на успех можно было надеяться только в одном случае: если бы в момент переговоров с Сурковым американский спецназ вламывался бы в Кремль, а поскольку такой сценарий невозможен – миссия Волкера абсолютно провальная и приносит только вред Украине.
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