Манн: «Давайте относиться к вещам адекватно: мир не крутится вокруг Украины!»

Эта статья не относится к Украине и ко всему тому, что с Украиной связано – она о еврейском артисте в России. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет израильский эксперт Соломон Манн.
«Потому прошу не писать в обсуждениях что «такой-то человек плохой, потому что он плохой для Украины». Давайте относиться к вещам адекватно: весь мир не крутится вокруг Украины. Каждая вещь зависит от свой собственной логики. Придворный шут Путина - Геннадий Хазанов - очень умный человек, как и большинство успешных евреев. Он прекрасно осознает свою роль и прекрасно понимает до каких пределов он может откровенничать с журналистами», - отмечает Манн.
По его словам, очень выгодно быть шутом монарха, однако это одновременно еще и опасно, и хлопотно, хотя придворный шут имеет право говорить о хозяине вещи, которые не позволено говорить другим. Эксперт прокомментировал недавнее интервью Хазанова, отметив, что юморист говорил с горькой самоиронией, и ему понравилось то, как Хазанов высказывался о еврейском счастье и несчастье.
«- Что такое еврейское счастье?
- Родиться и жить в СССР.
- А что такое еврейское несчастье?
- Иметь такое еврейское счастье», - отметил Манн.