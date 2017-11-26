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У Кым Чен Ына есть ядерное оружие и армия молодых бойцов со здоровьем 70-летних стариков, – Манн

У Кым Чен Ына есть ядерное оружие и армия молодых бойцов со здоровьем 70-летних стариков, – Манн
Последний год мир пытается предугадать, удастся ли предоставить военный конфликт между США и Северной Кореей. При этом ни у кого не возникает почему-то сомнений в том, а сможет ли армия Ким Чен Ына противостоять армии США, ведь одного дело хвастаться ядерным оружием, а другое – профессионализмом кадровых военных. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет популярный в Украине израильский политический обозреватель Соломон Манн.

Он отмечает, что у кого есть вопросы о боеспособности северокорейской армии, не помешало бы обратить внимание на медицинскую карту недавнего дезертира армии КНДР. Парень въехал на военном джипе на КПП с Южной Кореей, попытался преодолеть вспаханную насыпь на военном армейском джипе и застрял, выскочил из машины и пробежал до южнокорейской красной линии, «поймав» два десятка огнестрельных и все-таки выжил.

Блогер рассказывает, жизнеспособность северокорейцев конечно экстремально высокая, но вот физическое состояние желает лучшего, ведь обнаружена высокая степень недоедания, 27 видов паразитов, гепатит двух видов, неактивный туберкулез и еще куча разных болячек, которая в 22-24 года делает из тела молодого бойца – тело старика. По мнению Соломона Манна, такая армия вообще никаких шансов не имеет.
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