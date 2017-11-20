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Меркель поставили ультиматум: либо мировая с Россией, либо перевыборы

Меркель поставили ультиматум: либо мировая с Россией, либо перевыборы
В Германии коалиционный кризис. Выигравшая выборы вместе с блоком ХДС\ХСС Ангела Мергель, рассчитывавшая на 4-й срок, не смогла сформировать коалицию. В трех турах переговоров по формированию коалиции условно называемой «Ямайка», трижды она не могла найти точек соприкосновения с либералами и вчера лидер либеральной Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что больше переговариваться не намерен и уходит в оппозицию. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет израильский блогер Соломон Манн.

По его словам, либералы требуют пересмотра социалистических позиций правительства, ужесточения правил приема мигрантов, снижения роли Европейского Совета в Германии, более ответственной монетарной и финансовой политики, оздоровления банков. Среди прочего, Линднер также требует замирения с Россией и отмены санкций, вредящих экономике Германии. Без либералов Меркель не удастся стать партией большинства и получить мандат от президента Штайнмайера на голосование в Бундестаге. Вчера же, после того, как либералы заявили о выходе из переговоров, Меркель сообщила прессе, что она готова к досрочным выборам. Ожидается, что Штайнмайер проведет консультации с главами партий и проверит, возможно ли убедить С-ДПГ отказаться от роли оппозиционной партии и создать правящую коалицию с ХДС\ХСС. Если это не удастся, а скорее всего так и будет, Меркель придется идти на повторные выборы, где она снова вряд ли одержит победу и ее электоральная сила только снизится, а не повысится.

Соломон Манн, отмечает, что в любом случае, Германия остается без сильной власти еще на неопределенный срок и в этих условиях Франция остается единственной ведущей страной Евросоюза. По всей видимости, Макрон постарается извлечь выгоды для Франции из создавшегося положения, так как именно его тонкая игра вывела Св.ДП из коалиционных переговоров.
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