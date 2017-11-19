Эксперт: Саакашвили готов на сделку с Аваковым

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили готов прыгнуть на подножку уходящего поезда и возглавить любое правительство после ухода или свержения Порошенко. Ему будет в этом оказывать поддержку Аваков, несмотря на личную неприязнь и ссору между ними, поскольку Аваков боится нового правительства Яценюка: правительство, поддерживаемое американским антитрамповским лобби может убрать его из состава Кабинета Министров, а для него это – смерть. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный израильский политический обозреватель Соломон Манн.
По его словам, Саакашвили, поддерживаемый лобби с команды президента США Трампа, вполне может стать его спасательным кругом, тем более, что вместе они смогут намного больше, чем по отдельности, так как им придется выступать против этнических украинцев.
Эксперт считает, что президент Порошенко не имеет никаких шансов избраться еще раз, если он проведет выборы после дефолта, пикирования гривны, обострения российской агрессии и развала в стране. Потому он торопится раздавать сейчас льготы без покрытия, надеясь на досрочные президентские выборы, чтобы успеть до дефолта. Чтобы сейчас Порошенко не победил на выборах, нужно максимально затянуть все процедуры и для этого Саакашвили нужна не только Тимошенко и Садовый, но и Аваков.