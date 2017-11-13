Польша воспользовалась агрессией РФ против Украины и решила приструнить свободолюбивого соседа, – эксперт

Назревает новый конфликт между Украиной и Польшей – последним серьезным союзником Украины, безоговорочно принявшей ее сторону в ходе Майдана и яростно отстаивавшей интересы Украины в ЕС. Между тем, стало ясно, что Польша не собирается давать время на раздумья своему соседу. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.
По его словам, глава МИД Польши Ващиковский выразил возмущение по поводу того, что в отношениях с Украиной не удалось достичь прогресса «даже в самых простых делах» и фактически поставил Украину перед выбором: или прекратить переписывать историю или Польша прекратит поддержку Украины в ЕС и будет относиться к этой стране не как партнеру и союзнику, а просто как к соседней стране вроде России. При этом польский дипломат не захотел принимать сторону Украины относительного того, что это в Варшаве решили переписать историю.
Соломон Манн отмечает, что, учитывая то, что из одной только Польши украинские «заробитчане» переводят в Украину 1,5 млрд. долларов ежегодно, угрозы Ващиковского пустыми не назовешь. Теперь стоит ждать ответ на эти ультиматумы со стороны украинской власти.