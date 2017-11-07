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Эксперт: хочет того Конгресс или нет, но именно Конгресс, а не Трамп – лучшие друзья Путина

Эксперт: хочет того Конгресс или нет, но именно Конгресс, а не Трамп – лучшие друзья Путина
Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею на фоне усиления противостояния с КНДР. Лидер американцев встретился в неофициальной обстановке с президентом ЮКР. Символично, что встреча произошла на американской базе, где собрали южнокорейский генералититет, который в полном составе южнокорейский президент увидел только на встрече с Трампом. Люди Востока прекрасно понимают такие намеки. На фоне ширящихся «народных протестов», спровацированных, по всей видимости, китайцами и Северной Кореей, и направленных против американского присутствия, это выглядит как предостережение южнокорейской власти, чтобы она не торопилась с высказываниями, за которые потом с них «строжайше взыщется». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет израильский политический эксперт Соломон Манн.

По его словам, воинственная риторика администрации Трампа дошла до высказываний, что «прекратить ядерную программу Пхеньяна может только полноценное сухопутное вторжение». Это, по мнению Пентагона, должно охладить пыл Ына. Соломон Манн отмечает, что на деле реакция Пентагона оказывает прямо противоположное действие, так как Ын, проживший полжизни на Западе, прекрасно знает, что на сухопутную операцию с предполагаемыми десятками тысяч жертв, США не решатся. Ведь корейцы – не арабы, убегать не будут. В любом случае: Трамп грубо тешит чувства Пентагона и воинственного крыла Республиканской партии.

Соломон Манн отмечет, что вопрос заключается только в одном: кто первый переступит черту, потому что военный конфликт прямо носится в воздухе. Если Ын сдастся, США начнут дожимать Северную Корею до полного уничтожения – такова уж их политика. Если Ын не сдастся, то вполне возможен серьезный конфликт, который кончится поражением обеих сторон. На этом фоне Россия только потирает руки – цены на нефть галопируют, превысив сегодня на торгах 63 доллара за баррель и Путину даже не надо прикладывать усилий, чтобы экономика, страдавшая 3 года от стагнации, снова ожила.
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