Путин в Тегеране решил действовать на опережение американских санкций

Президент РФ Путин решил действовать на опережение санкций США, начав собирать новые альянсы, которые могут стать весьма досадными для США. Находясь в Тегеране вместе с президентом Азербайджана Алиевым, который до недавнего времени позиционировал себя как недовольный Россией, Путин пытается укрепить сотрудничество между нефтеносными странами, стараясь укрепить союз ОПЕК против США. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет израильский политический обозреватель Соломон Манн.
По его словам, с одной стороны, повышение цен на углеводороды выгодно и США – ведь с легкой руки Трампа США превратились из импортера в экспортера нефти и газа. Однако с другой стороны, имея логистические преимущества перед США, ОПЕК с помощниками может легко вытеснить США из только-только осваиваемой Европы и тем более – Китая. Кроме того, Путин пытается привлечь Саудовскую Аравию к альянсу в Сирии и прекратить столкновение интересов между блоком Саудовской Аравии и блоком Ирана. Эти действия конечно не достигнут полного успеха в силу глубинных противоречий блоков как доктринальных, так и геополитических, но даже частичное согласие сторон может дорого обойтись Соединенным Штатам.
Манн отмечает, что своей безумной политикой в отношении России Конгресс США фактически подтолкнул нейтральную Россию к занятию антиамериканской ниши, свободной со времен СССР. Это хорошо понимают лидеры Европы, старающиеся войти в контакт с Россией, но опасливо поглядывающие пока на США.