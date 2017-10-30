Манн: американские юристы не так уж сильно отличаются от украинских в своей безграмотности

После полугода работы, допросов сотен свидетелей, сбора с большой помпой Большого Жюри присяжных, затраты сотни миллионов долларов на функционирование целого аппарата, спецпрокурор Мюллер, назначенный, чтобы расследовать вмешательство России в выборы в США 2017 года, наконец-то разродился выдвижением обвинений по делу о невыплате налогов двух фигурантов дела, объявленных чуть ли не русскими шпионами, за период с 2012 по 2014 годы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.
Он задается вопросом, имеет ли право спецпрокурор, назначенный по одному делу, выдвигать обвинения по-другому? Почему господину Мюллеру не передать дело в налоговую, а не заниматься тем, для чего ему полномочий не давали?
Соломон Манн отмечает, что после того, как стало ясно, что судьи в США работают по партийному признаку, он уже не верит в справедливый суд в США. «Очень неприятно и жалко разочаровываться, но эта страна предстает передо мной все в более жалком и отвратительном обличье. Кажется, американские юристы не так уж сильно отличаются от украинских в своей безграмотности и полном сознании безнаказанности», – резюмировал Манн.