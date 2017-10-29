Эксперт объяснил, почему Кремль никак не отреагировал на скандальный указ Назарбаева

На днях президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ в соответствии с которым до 2025 года Казахстан должен перейти с кириллицы на латиницу. По мнению парламентариев этой страны, латиница сблизит Казахстан с цивилизованным миром и дружественной Турцией и расширит возможности казахов воспринимать иностранные языки и учиться за границей.
Как передает replyua.net, израильский политический эксперт Соломон Манн в своем блоге отмечает, что немало украинских СМИ написали о том, что указ Назарбаева свидетельствует о том, что Казахстан дистанцируется от России в языковом вопросе, но вот Москва никак не отреагировала на такой шаг. Все дело в том, что сами казахские парламентарии в многочисленных интервью подчеркнули, языковые изменения не коснутся, конечно, русского языка, который в Казахстане конституционно является языком межнационального общения и абсолютно легален и равнозначен государственному в области общения и повсеместного использования.
Согласно законодательства, национальный язык имеет преимущества в том, что для работы на государственной службе и в местах массового обслуживания населения необходимо владеть титульным языком и сдать экзамен. Заслуга Нурсултана Назарбаева в том, что он сделал казахский язык в стране популярным за счет поощрения изучения языка, а не за счет запрета, ругани, давления на людей или поражения в правах за невладение государственным языком.