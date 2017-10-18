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Эксперт: первым делом, как Саакашвили придет к власти, он объявит дефолт

Эксперт: первым делом, как Саакашвили придет к власти, он объявит дефолт
МВФ объявил о неудаче в переговорах с Украиной. Транш этого года под угрозой срыва, поскольку Верховная Рада и правительство должны в течении одного месяца сделать то, что они не делали за 3 года, а это, скорее всего, физически невозможно. В таких условиях все больше аналитиков говорят о дефолте. С другой стороны, дальнейшее повышение тарифов на газ, чего требует МВФ, приведет к снижению рентабельности энергоемких предприятий, в частности химических и металлургических заводов и возможно даже к их закрытию. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал израильский политический эксперт Соломон Манн.

По его словам, ситуацию «подогревает» готовящийся в Киеве и в крупных городах, новый майдан, который неминуемо приведет к экономической нестабильности и дефолту. «Многие задают мне вопрос: почему Саакашвили именно сейчас все это делает? Что толку грузинскому политику получить власть в Украине в условиях экономического краха и дефолта? Ему не нужны суды МВФ, ему не требуются металлургические заводы и аммиачные фабрики. Он с удовольствием объявит дефолт и этим разорит не только и не столько Украину, сколько олигархов, которые и представляют для Украины основную опасность», – считает Манн.

По его мнению, Саакашвили, объявив дефолт Украины, снимет сразу две эти статьи расходов с бюджета и сможет кинуть все средства на реформирование аппарата, обзаводясь феодальной армией, преданной правительству и феодальным чиновничеством, дрожащим за свои места. Поток долларов в страну остановится, но зато они не будут разграбляться олигархами. Украина не будет развиваться, зато она и падать не будет – таков расчет «грузинского реформатора», который остановит падение, но также остановит и развитие.
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