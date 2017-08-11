Эксперт рассказал о трех действиях, которые могут привести к массированному удару по Украине со стороны РФ

Неуверенные и неэффективные действия Госсекретаря США Тиллерсона в Украине не позволяют пока снять напряженность на востоке. Неудачная кандидатура спецпредставителя США Курта Волкера сильно затянула и затруднила «закулисные переговоры» – ведь челночная дипломатия требует огромных сил и умения, которых нет у Волкера, являющегося традиционным американским кабинетным политиком. Рекс Тиллерсон совершает раз за разом кадровые ошибки, ставя на политические позиции не очень хороших переговорщиков и гибких беспринципных людей. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.
По его словам, между тем, Россия открыто намекнула на то, что США нарушают «швейцарский консенсус», используя украинский кризис в экономических целях своей страны и для борьбы с поставками российского газа. При нарушении этого принципа, Россия не обязана исполнять своей части договоренностей, достигнутых в 2014 году президентом Дидье Буркхальтером, это же самое заявила недавно в завуалированной форме и Швейцария. Иными словами, теперь Путин может без всяких последствий для себя просто атаковать Украину военной силой, что он и спешит показать США, выдвинув три крупных армейских соединения к самой границе на Киевском, Мариупольском и Харьковском направлении.
По мнению Соломона Манн, тем не менее эти маневры российских войск больше похожи на знаки США, что «игры закончились и терпеть «мир с позиции силы» со стороны США Россия не намерена». То есть, пока что украинцам не стоит бояться вторжения: до марта 2018 года Путин будет стараться решить вопрос переговорами. Особый случай – это передача Украине серьезного летального оружия, официальная отмена минских соглашений или танковый удар ВСУ по Донбассу: эти три действия почти наверняка приведут к массированному удару по Украине.