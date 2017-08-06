Курт Волкер на днях едет в Москву и у Кремля появляется последний спасти себя от санкций

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер три дня назад посетил Берлин, Париж и Лондон, чтобы согласовать позиции «Нормандской четверки» с членами Будапештского меморандума по Украине. Все эти переговоры до сегодняшнего дня держались в секрете, а сегодня о них стали говорить в связи с тем, что глава российского МИД Лавров официально дал разрешение Курту Волкеру на посещение Москвы и встречу с Сурковым. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.
Он отмечает, что таким образом намеченный на G20 сценарий со скрипом, но сдвигается с мертвой точки. Пожелание президента Франции Макрона играть более важную роль в переговорах с Россией позитивно встречены, как США, так и Москвой, но в чем это будет выражаться пока не известно.
Соломон Манн подчеркивает, что интерес США и ЕС в решении украинской проблемы общий: Трамп не может игнорировать санкции, проголосованные Конгрессом, полностью, равно как и Европа, недовольная вмешательством США тоже все-таки не может эти требования игнорировать без сдвига в Нормандском процессе. Аналитик прогнозирует, если Россия сделает первый шаг в этом деле, то все стороны получат право прекратить санкции уже вне зависимости от того ответит ли также Украина или она будет стоять на своих условиях. Визит Курта Волкера в Москву теперь ожидается буквально на днях.