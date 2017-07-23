В Siemens заявили, что прекращают какие-либо переговоры с Москвой об инвестициях в РФ

Известная немецкая компания Siemens в конце прошлого года заявлявшая, что инвестирует в 2017 году 2 млрд. долларов в Россию, заявила, что частично уходит с российского рынка. Скандал вокруг газовых турбин, заказанных якобы для Таманской ТЭЦ, а на самом деле незаконно перемещенных в аннексированный Россией Крым, подходит к своему логическому концу. Об этом в своем блоге пишет израильский политический эксперт Соломон Манн.
Он отмечает, что Siemens, как уже говорилось раньше, была крайне раздражена не только неумением российской стороны держать язык за зубами, но и неумением взять на себя ответственность за последствия обмана. После того как обман вскрылся, Siemens целый месяц дала российской стороне, чтобы вывезти турбины на таманскую ГРЭС и решить проблему. Однако власти России упрямо продолжали настаивать, что, дескать, это не немецкие турбины, а там прибавлены российские трубки и российские кнопки, потому юрисдикция изделия изменилась. Такое поведение вывело из себя руководство Siemens, которое может получить большие штрафы за нарушение санкций.
Отметим, Siemens уже заявила, что кодов Россия не получит, а в арбитражный суд в России уже подан иск об аннулировании сделки и возврате турбин. Также в Siemens заявили, что сокращают свое участие в дочерних фирмах, занятых установкой турбин и энергетических машин.