Эксперт: Саакашвили на волоске висит со своим фиктивным украинским гражданством и будь воля Порошенко – завтра может оказать в Грузии

Главным критиком президентского вояжа Порошенко в Грузию, как и ожидалось, выступил экс-президент Грузии и опальный украинский оппозиционер Михаил Саакашвили, который заявил, что Порошенко «унизили», послав встречать его в аэропорту министра образования.
Как пишет у себя в блоге израильский политический аналитик Соломон Манн, Саакашвили продолжает врать, даже не морщась. Поскольку основная встреча Порошенко была назначена у президентского дворца, а не в аэропорту, то могли и министра не присылать – вполне хватало бы представителя президента – советников, а вот у президентского дворца Порошенко выкатили и красный коврик, и почетный караул, и президент с премьером встречали радушно.
«Саакашвили зря пытается скрыть свой страх – ведь президенты обсуждали его выдачу и хотя Порошенко пока не выдает Саакашвили, всем понятно, что он на волоске висит со своим фиктивным украинским гражданством», – написал Манн. По его словам, в целом визит Порошенко в Грузию очень своевременный, ведь добрые отношения между странами, которые имеют одного общего врага, очень важны.