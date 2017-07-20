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Эксперт: Саакашвили на волоске висит со своим фиктивным украинским гражданством и будь воля Порошенко – завтра может оказать в Грузии

Эксперт: Саакашвили на волоске висит со своим фиктивным украинским гражданством и будь воля Порошенко – завтра может оказать в Грузии
Главным критиком президентского вояжа Порошенко в Грузию, как и ожидалось, выступил экс-президент Грузии и опальный украинский оппозиционер Михаил Саакашвили, который заявил, что Порошенко «унизили», послав встречать его в аэропорту министра образования.

Как пишет у себя в блоге израильский политический аналитик Соломон Манн, Саакашвили продолжает врать, даже не морщась. Поскольку основная встреча Порошенко была назначена у президентского дворца, а не в аэропорту, то могли и министра не присылать – вполне хватало бы представителя президента – советников, а вот у президентского дворца Порошенко выкатили и красный коврик, и почетный караул, и президент с премьером встречали радушно.

«Саакашвили зря пытается скрыть свой страх – ведь президенты обсуждали его выдачу и хотя Порошенко пока не выдает Саакашвили, всем понятно, что он на волоске висит со своим фиктивным украинским гражданством», – написал Манн. По его словам, в целом визит Порошенко в Грузию очень своевременный, ведь добрые отношения между странами, которые имеют одного общего врага, очень важны.
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