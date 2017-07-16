Популярный в Украине блогер политический обозреватель Соломон Манн у себя в блоге сообщает о том, что в России ширится скандал с газовыми турбинами Siemens, которые вдруг оказались в Крыму. Начали, конечно, с арестов тех, кто разгласил «государственную тайну», сделав этот мошеннический трюк достоянием гласности. В Siemens возмущены не столько секретом Полишинеля, что они манкируют международными санкциями, сколько «предательством» со стороны России, обещавшей держать эти сведения в секрете.
Соломон Манн прогнозирует, что теперь возможны расследования и жесткие действия со стороны немецкой компании, которая может выйти из совместных предприятий и прекратить работу в России, а это потеря как минимум 2-3 миллиардов евро инвестиций, что для страдающей от санкций России вовсе не так уж и мало.
«Вы же понимаете прекрасно, что Siemens вполне может малым и пожертвовать, а Россия, к сожалению, пока – это малое», – отметил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Симонов. Соломон Манн отмечает, что в любом случае, скандал не пойдет на пользу ни Германии, ни России, ни компании Siemens.