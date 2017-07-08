Манн: хуже опозорить Германию за 72 года после Гитлера по-моему никому не удавалось

Гамбург встретил участников саммита «Большой двадцатки» невиданными ранее для Германии беспорядками. «Левая» Европа показывает свое истинное лицо. Несчастные жители припортовых районов вынуждены ходить с табличками «Простите! Я здесь живу, пропустите меня в магазин за продуктами». Более 600 пострадавших в больницах, половина из них несчастные полицейские. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический обозреватель Соломон Манн, передает replyua.net.
«Хуже опозорить Германию за 72 года после Гитлера по-моему никому не удавалось. Что это: попытка социалистов Европы показать, что они не сдадутся Трампу? Просто глупость Меркель и неумение предугадать простейшие события? Попытка высших бонз ЕС оказать давление на психику консерваторов, заставляя их вести свои переговоры и жить среди этого беснующегося моря «левых», - написал Соломон Манн.
Эксперт отмечает, что все, что происходит в Германии напомнило знаменитый роман Ефремова «Час Быка» во время штурма в Кин Нан Те, где перед глазами ставало отвратительное зрелище.