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Группа олигархов Боголюбского-Коломойского опять хочет «кинуть» государство

Группа олигархов Боголюбского-Коломойского опять хочет «кинуть» государство
Популярный в Украине блогер и политический обозреватель Соломон Манн в своем блоге пишет о том, что, если проанализировать ситуацию, которая возникла вокруг «ПриватБанка», то можно с уверенностью сказать, что сейчас появились признаки того, что группа украинских олигархов Боголюбского-Коломойского, дождавшись пока Нацбанк санирует банк и вложат в него пару сотен миллиардов гривен решила начать борьбу за возврат банка и готовит иски в украинские суды.

Как пишет Соломон Манн, изначально ожидалось, что Игорь Коломойский, который в 2014 году формировал добровольческие отряды парней в Днепре так просто свое детище не отдаст и сейчас, когда появилась возможность возвратить себе банк, да еще и с третью бюджета Украины он вступил в бой. Этим самым олигархи дестабилизируют обстановку, и так напряженную после того как аудит показал, что де факто «ПриватБанк» - банкрот. Результатом этого аудита стала дополнительная докапитализация банка еще 38 миллиардами гривен из кармана налогоплательщиков.

«Сознавая, что теперь начнется драка за банк методами мафии, на что всегда был горазд Коломойский – ушел в отставку временный управляющий Шлапак. А вчера сам премьер Гройсман заявляет гражданам, что «в Багдаде все спокойно» и «ПриватБанк» стабилен как никогда, что может стать сигналом Коломойскому – не пытаться ввязываться в борьбу», – написал Соломон Манн.
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