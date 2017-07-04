Эксперт: в способности грузинов бороться с мафией я не верю, у них на повестке дня стоит захват власти, а не ее очищение

Популярный в Украине блогер и политический обозреватель Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что Михеил Саакашвили один из немногих в Украине, кто изрядно критикует министра МВС Украины Арсена Авакова, который на самом деле строит свою собственную группу наподобие групп украинских олигархов Ахметова или Коломойского, хоть и не обладает пока их капиталами. По мнению эксперта, Аваков умело пользуется как давними связями с организованной преступностью, так и вновь приобретенными связями с националистами, которые постепенно теряет Коломойский.
«Только вот в способности грузинов бороться с мафией я не верю. Пока что кавказцы, будь то армяне или грузины, отличились только строительством собственных ответвлений либо ОПГ, либо коррупционных групп. Захват власти у них конечно стоит на повестке дня, но вот очищение власти – нет. Влезть, оторвать свой кусок и держаться – это и есть стратегия грузинской группы», – написал Соломон Манн.
По его словам, Саакашвили ему всегда напоминал рассказ Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», как он на Одесском воеводстве носился на тракторе и самолично срывал пломбы прокуратуры в таможне, еще тогда «грузинский реформатор» угробил свою блестящую политическую карьеру, превратившись из политика в шоумена, вызывающего улыбки, а не восторг.