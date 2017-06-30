Манн: если кому-то не нравятся мои прогнозы, идите и читайте Пономаря на здоровье

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке обращается к своим подписчикам, которые болезненно и негативно реагируют на его прогнозы и публикации, передает replyua.net.
По словам Манна, он не может влиять ни на политические события, ни на экономику, а лишь дает прогнозы, которые редко бывают ошибочными. «Какие претензии? Допустим, что мой негативный прогноз сбылся, и всем плохо и обидно. Но моя-то вина в чем? Я же не действующее лицо событий!», отмечает Манн. Он обращается к украинским подписчикам и просит прекратить писать гневные сообщения в личку, поскольку он не пророк и не управляет событиями. «Или вы предлагаете мне лгать и показывать вам сладкие несбыточные сценарии, которые никогда не произойдут? Но ведь для это в сети есть господин Пономарь с его "Витриной" - идите и читайте на здоровье!», добавил эксперт.
Напомним, что Манн уже неоднократно требовал прекратить лить негатив в его адрес. Также он «посылает» своих подписчиков, недовольных прогнозами, к Олегу Пономарю, который известен тем, что обозревает лишь позитивные новости для Украины.