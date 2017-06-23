Катару поставили жесткий ультиматум, – Манн

Арабский союз, возглавляемый Саудовской Аравией, направил в Катар через Кувейтского эмира очень жесткий ультиматум. В частности, Катар должен разорвать отношения с Турцией и Ираном, закрыть радиостанцию «Аль Джазира» и официально заявить о верности коалиции. На все эти решения Катару отведено 10 дней, после этого Саудовская Аравия грозит экстраординарными мерами, хотя какими именно неизвестно. Об этом у себя в Facebook пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.
По его словам, пока что эмир Катара храбрится и заявляет, что никто его не сможет поставить на колени. Однако прежняя уверенность в его голосе уже не чувствуется. «Что собираются делать саудиты, если эмир откажется пока неясно. Ясно одно: американцы не станут им мешать и спрятаться на базе США эмир сможет только, отрекшись от престола в пользу более сговорчивого наследника», – написал Соломон Манн.
Он добавляет, что в любом случае, практически никто не спрогнозирует, как себя поведет Катар. Манн прогнозирует, что эмир откажется, ибо тон ультиматума настолько оскорбителен, что ни один арабский руководитель не согласится выполнить такую унизительную капитуляцию.