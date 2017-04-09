Манн: Трамп сделал Путину предложение, «от которого невозможно отказаться»

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что перед лицом готовящегося сговора России, Ирана и ЕС, США приняли единственно правильное решение: делигитимизировали Асада полностью, понимая, что это главная ниточка связывающая Россию и Иран. Именно так Соломон Манн прокомментировал атаку США на авиабазу в Сирии.
«Администрация США сделала Путину предложение, «от которого невозможно отказаться», как говаривали в семье Корлеоне: Россия должна начать отдаление от Ирана и постепенное вытеснение Ирана и проиранских элементов из Сирии, тогда США ее прощают и старые планы действий, выработанные в многочисленных челночных поездках израильских дипломатов, Пола Манафора и других эмиссаров Трампа, смогут быть продолжены», – написал Манн.
По его словам, это предложение, по всей видимости, было передано Путину именно Израилем, а затем, когда Россия ответила согласием, Путин, образно говоря, «приложил палец к договору» – признал западный Иерусалим столицей Израиля, что, безусловно, стало сигналом для Ирана, что на Ближнем Востоке Россия Ирану не союзник. По мнению Соломона Манна, эта схема объясняет все непонятности и все странные поступки США, России, Сирии и Израиля, которые теперь соединены в одну цепочку.