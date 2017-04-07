Эксперт рассказал, как Трамп обхитрил весь мир, предупредив об атаке Путина и Асада

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет, что США сочли нужным наказать Сирию за ошибку с химическим оружием и уничтожили авиабазу в Шайрате. При этом заранее был предупрежден Израиль с намеком «передать России», что и было сделано – россияне и большинство сирийских самолетов были спешно с базы эвакуированы. Американские военные от души атаковали базу 59 «Томагавками» буквально «сняв скальп» с поверхности. По словам Манна, сирийцы для порядка сообщают о нескольких убитых и раненых, хотя само собой ясно, что раз всю технику эвакуировали, значит и людей тоже.
Соломон Манн, рассказывает, что на самом деле Дональд Трамп работает, как настоящий бизнесмен: воодушевил и притянул на свою сторону американских военных, которым обидны были обамовские приказы «бояться русских», показал всему миру, что настоящий хозяин обосновался в Белом Доме, намекнул России, что у нее теперь есть рамки, за которые опасно выходить, дал мировой общественности повод сказать что «Трамп в отличие от Обамы решительно защищает права человека», заткнул рот тем, кто кричал что Трамп ненавидит мусульман и мусульманские жизни ничто для него и решил еще множество задач одним ударом.
«Возможно, я плохой аналитик, но, я думаю, что на этом военные действия США в Сирии надолго заканчиваются. Все задачи уже выполнены», – подытожил Соломон Манн.