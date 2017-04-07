валюта
СпецтемаБерезовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Эксперт рассказал, как Трамп обхитрил весь мир, предупредив об атаке Путина и Асада

Эксперт рассказал, как Трамп обхитрил весь мир, предупредив об атаке Путина и Асада
Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет, что США сочли нужным наказать Сирию за ошибку с химическим оружием и уничтожили авиабазу в Шайрате. При этом заранее был предупрежден Израиль с намеком «передать России», что и было сделано – россияне и большинство сирийских самолетов были спешно с базы эвакуированы. Американские военные от души атаковали базу 59 «Томагавками» буквально «сняв скальп» с поверхности. По словам Манна, сирийцы для порядка сообщают о нескольких убитых и раненых, хотя само собой ясно, что раз всю технику эвакуировали, значит и людей тоже.

Соломон Манн, рассказывает, что на самом деле Дональд Трамп работает, как настоящий бизнесмен: воодушевил и притянул на свою сторону американских военных, которым обидны были обамовские приказы «бояться русских», показал всему миру, что настоящий хозяин обосновался в Белом Доме, намекнул России, что у нее теперь есть рамки, за которые опасно выходить, дал мировой общественности повод сказать что «Трамп в отличие от Обамы решительно защищает права человека», заткнул рот тем, кто кричал что Трамп ненавидит мусульман и мусульманские жизни ничто для него и решил еще множество задач одним ударом.

«Возможно, я плохой аналитик, но, я думаю, что на этом военные действия США в Сирии надолго заканчиваются. Все задачи уже выполнены», – подытожил Соломон Манн.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Срочно: Казанский: вот так круто выглядит дельфинарий Донецка после ухода «хунты»
Важное за сутки
07 апр 2017
47180

Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Известный украинский политтехнолог Тарас Березовец на своей странице в соцсети Facebook пишет, что еще до инаугурации президента США Дональда Трампа он предупреждал, что президент РФ Владимир Путин

07 апр 2017
43747

Трамп дав зрозуміти Путіну, що вето Росії в ООН для нього рівне нулю

Відомий український блогер Денис П’ятигорець на своїй сторінці в Facebook пише про те, що президент Росії Володимир Путін не знав як знову увійти в коаліцію світових лідерів і при цьому не випускати

07 апр 2017
28514

«Потрібно звільняти Крим»: Боровий розповів, що буде після удару Трампа по Сирії

Ракетний удар США по Сирії повинен змусити президента Росії Володимира Путіна серйозніше поставитися до слів глави Білого дому про те, що Росії слід звільняти Крим і йти зі сходу України. Як передає

Последние новости

Суд виніс рішення в скандальній справі бійців «Торнадо»

Нацбанк заступився за російські банки, які працюють в Україні

Ахеджаков рассказал, как Тимошенко Парасюк, Савченко и компания, скрепя зубами, поздравили украинцев с «безвизом»

Романенко: зачем американцам «головняк» и лишний раз нарываться на угрозу неуправляемого конфликта с русскими?

Німеччина виступає за вибори на окупованих територіях

Блогер: «безвиз» создал ментальный ров с крокодилами Украины с Россией, о котором мы столько мечтали

Аваков: пожежа на складах в Балаклії – це російський теракт

У столичному метро до кінця 2017 року може подорожчати проїзд

Корчак знову спробували усунути з посади голови НАЗК

Представники Сбербанку відповіли, чи дійсно банк продали за безцінь

У НАБУ пояснили, чому обшукували НБУ

У Польщі переконані, що атаку на консульство в Луцьку організувала Росія

Аваков розповів про "афериста Семенченка"

"Сбербанк России" заявив про вихід з України

Події у Стокгольмі визнали терактом

Военный стратег Гриценко призвал к разрыву Минских соглашений и к расстрелу Главнокомандующего, – блогер

Хуг розповів про порушення в зоні АТО

Євросоюз назвав умови, за яких жителі Криму зможуть їздити без віз

Теракт у Стокгольмі: вантажівка в’їхала у натовп людей (відео)

Євросоюз посилив заходи безпеки на кордоні

 Новости за день