Манн: не Трамп и не лидеры ЕС, а только сильная экономика может вернуть Украине потерянное

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что исход конфликта в Украине уже предрешен во время обсуждений Трампа и Путина. По мнению Манна, Украине можно ввязаться в горячие споры – потерять последние остатки терпимости Запада и оказаться в еще худшем положении, а можно попытаться опередить предложения, которые еще не готовы в Вашингтоне и предложить нечто в русле политики Трампа – помощь в исполнении его программы, но не проблемы.
«Можно дорого продать свое временное молчание, можно обусловить его требованием помощи армии, ВПК. Если это будет предложено в русле уже известной политики Трампа – это будет с благодарностью принято. Украине надо срочно строить свою страну, забыть об амбициях и гордости, как это делает Китай. Упорно и целенаправленно работать над ростом страны, укреплением экономики, усилением армии, гражданским строительством, а если не использовать это время, то увы – перспектива складывается не в пользу Украины и лезть на рожон и дальше не только неконструктивно, но и опасно», – отметил эксперт.
Манн призвал украинцев бросать заниматься политикой – это «мутное и грязное дело». По его мнении, нужно браться за экономику, выдвигать толковых молодых депутатов, вызывать иностранных менеджеров, учиться хозяйствовать, сделать так, чтобы Крым и Донбасс пожалели, что так опрометчиво вызвали к себе интервентов.