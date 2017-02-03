В Белом доме отмену части антироссийских санкций назвали «коррекцией»

Известный израильский политический обозреватель Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что команда президента США Дональда Трампа таки дала добро на отмену, введенных последними указами Барака Обамы санкций против России. При этом администрация Белого дома заявила, что не отменяет санкции, а «корректирует» их. Все санкции будут отменены только тогда, когда Россия вернется в правовое поле и прекратит оккупацию Крыма.
«Однако, как заверили в администрации США, ряд санкций может быть отменен, если Россия начнет двигаться по цивилизованному пути и весь мир увидит, что Кремль прекратил поддержку насилия в Украине», – написал Соломон Манн.
По его словам, представитель США в ООН Никки Хейли открыто сказала об этом с трибуны Совета безопасности ООН. При этом постпред России воздержался от обычных резких заявлений, а просто сослался на волю народа Крыма, что показало готовность России открыть диалог с США по этому поводу. «По всему видно, что диалог у Дональда Трампа и Владимира Путина вполне получится и все то, о чем боялись говорить вслух, становится реальностью», – резюмировал эксперт.