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СпецтемаВоевавшего за «ЛДНР» бразильца избили сокамерники в СИЗО Киева

Эксперт: политика Трампа приведет к тому, что проведенная Россией сделка, грозит обвалиться уже в феврале

Эксперт: политика Трампа приведет к тому, что проведенная Россией сделка, грозит обвалиться уже в феврале
Известный израильский политический обозреватель на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что новый призыв президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой!» звучит, как «Сделаем Америку снова нефтяной!». Монополистский картель ОПЕК взволнован решением Дональда Трампа полностью отказаться от закупок нефти.

«В субботу прошли консультации в министерстве нефти Саудовской Аравии, а сегодня министр переговорил с коллегами всего ОПЕК. По слухам, настроения панические и только недавно с таким трудом и потерями проведенная Россией хитроумная сделка, грозит обвалиться уже в феврале. Отказ от нефти в США приведет к тому, что члены картеля будут вынуждены делиться значительно меньшими прибылями и значительно более бедными рынками. А это значит, увеличится конкуренции в самой ОПЕК, не то, что уж в мире», – считает Соломон Манн.

По его мнению, со стороны промышленности и энергетики – все довольны, кроме тех, кто работает с альтернативными источниками энергии, которым теперь будет грозить разорение. Эксперт предположил, что законодательные акты в ЕС и США, направленные на расширение сферы деятельности альтернативщиков, их поддержат. Главное чтобы снижение цен наконец дошло до потребителей, а не осело в карманах промежуточных ступеней.
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