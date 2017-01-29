Манн: у Ле Пен и Фийона один слоган на двоих – «Сделаем Францию снова ничтожной»

Во Франции сегодня проходит второй тур праймериз, который выдвинет претендента от «левых» партий на пост президента Франции. Креатура социалистов Мануэль Вальс сильно отстает от кандидата коммунистов Бенуа Амона, но в целом, как пишет французская пресса, это «праймериз за 5-е место». Именно так расставляют кандидатов все опросы и релизы аналитиков, констатируя, что «левые» уже надоели Франции и вызывают даже у традиционно левоориентированных граждан страны неудовольствие. Об этом на своей странице в facebook пишет известный политический эксперт Соломон Манн.
По его словам, все СМИ склоняются к тому, что если не произойдет чуда, президентом Франции станет либо правый социалист Фийон, либо левый националист – Марин Ле Пен. «И то и другое – сомнительный рецепт благополучия Франции, но страна настолько устала от заидеологизированности, диктата прессы и безнадежности в экономике, что готова выбирать кого-попало и с какой угодно репутацией. К сожалению, феномен Трампа в такой стране, как Франция, может привести к прямо-противоположным результатам «сделаем Францию снова ничтожной», – написал эксперт.
Соломн Манн считает, что ни у Фийона, ни у Ле Пен нет серьезной экономической программы. Их настрой – «праздник непослушания», отвергнуть надоевшие догмы коммунистов, отбросить политкорректность и делать то, что раньше не разрешалось, разрушить ЕС, выгнать мигрантов, захватывать военной силой рынки, помириться с Россией и так далее. Оба кандидата придают особое значение примирению с Россией, считая, что само по себе замирение с Россией даст сразу автоматический рост экономики. «Выборы, первый тур которых начнется 23 апреля, покажут, насколько обоснованы все опросы, рейтинги и предсказания по Франции. В США они полностью провалились, к слову. Я лично считаю, что шансы Фийона все-таки предпочтительны», – резюмировал эксперт.