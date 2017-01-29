Эксперт: бойкотированием американских товаров Мексика навредит только себе

По мнению израильского политического эксперта Соломона Манна, совершенно непонятно, почему мексиканцы обижаются на решение президента США Трампа строить стену на границе с Мексикой. Мексика вроде признает, что незаконно преодолевать границу – плохо. Тогда в чем криминальность строительства пограничной стены, ведь миллионы нелегалов, преодолевающих границу незаконно – и это факт. Эксперт задается вопросом, в чем суть истерики, устроенной МИДом Мексики в отношении Израиля, который подтвердил «да, наш опыт говорит, что стена перекрывает почти 100% незаконной инфильтрации»?
По словам Соломона Манна, Мексика имеет ежегодно 60 миллиардов долларов торгового профицита по договору NAFTA. 3% ВВП своей страны ни много и не мало. «Что так сильно не устраивает мексиканцев в том, что США против нелегалов? Только коммунистические шариковские соображения «...А то, что ж: один в семи комнатах расселся, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет...»?», – написал Манн.
Эксперт отмечает, что мексиканские «левые» организации под влиянием подстрекательства сверху заговорили о торговой войне, о бойкоте американских фирм и товаров, то есть они будут бойкотировать фирмы, создавшие почти миллион рабочих мест в стране особо не обремененной возможностью найти нормальную работу. «Не пилит ли Мексика сук, на котором она сидит – ведь иных крупных партнеров не слишком мощная мексиканская экономик не имеет», – подытожил эксперт.