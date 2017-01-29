Манн: предвыборные обещания Трампа оказались правдой, а не пиар-акцией

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что весь мир встал на уши из-за того, что президент США Дональд Трамп всего на всего выполняет свои предвыборные обещания. Он не делает ничего нового, чего бы он раньше не говорил и не обещал. Именно за эти обещания его избрал президентом народ США. Многие же эксперты предполагали, что предвыборные обещания Трампа – всего лишь пиар, но оказалось как раз таки наоборот.
«Все враги Трампа надеялись, что он не станет исполнять своих обещаний и этим сразу уничтожит себя как политика и народного избранника, даст повод газетчикам смеяться над ним и выставлять кругом его промахи. Но нет – не получилось. Ненавистный Трамп к тому же честным оказался и сразу в первую же неделю стал выполнять свои предвыборные обещания. И это в то время, когда в США уже даже газеты пишут, что предвыборные обещания и реальность стали далеки друг от друга и это, дескать, нормально», – написал Манн.
По его словам, Трамп, в самом деле, ломает все устоявшиеся представления об институте власти и о том, что нормально и, что нет в современной политике. Все политики мира в ужасе и изливают злобу, как могут: они то превратили предвыборные обещания в блеф, заранее внушая избирателю, что ничего не сделают и это будет «нормально».