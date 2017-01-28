Эксперт: судя с того, как ликуют российские СМИ, Путин заглотнул наживку аж до кишечника

Как передает replyua.net, известный израильский политический эксперт Соломон Манн прокомментировал насыщенный телефонными разговорами день президента США Дональда Трампа. По словам Манна, ему импонирует подход Дональда Трампа – он говорит по телефону в присутствии всей команды, включая вице-президента и они теперь могут спокойно делать свое дело не спрашивая босса, ведь он продемонстрировал всем свою открытую политику.
«Вот так поступают обычно бизнесмены – это экономит уйму времени и дает возможность топ-менеджерам проявлять самостоятельность в рамках главной линии, чего не скажешь о политике в Кремле, где до сих пор телефонные разговоры проходят без ближайшего окружения президента РФ», – прокомментировал Соломон Манн.
Эксперт предполагает, что в разговоре Трампа с Путиным речь шла: об совместной борьбе с ИГИЛ, о коллективной безопасности и ядерном разоружении, о возможности снятия санкций и потепления в отношениях. «Судя по тому, как после разговора ликует российская пресса и какой довольный вид у Путина, я подозреваю, что наживка заглотнута аж до кишечника. Браво Трамп!», – резюмировал Манн.