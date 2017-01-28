валюта
СпецтемаВ Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Эксперт: судя с того, как ликуют российские СМИ, Путин заглотнул наживку аж до кишечника

Эксперт: судя с того, как ликуют российские СМИ, Путин заглотнул наживку аж до кишечника
Как передает replyua.net, известный израильский политический эксперт Соломон Манн прокомментировал насыщенный телефонными разговорами день президента США Дональда Трампа. По словам Манна, ему импонирует подход Дональда Трампа – он говорит по телефону в присутствии всей команды, включая вице-президента и они теперь могут спокойно делать свое дело не спрашивая босса, ведь он продемонстрировал всем свою открытую политику.

«Вот так поступают обычно бизнесмены – это экономит уйму времени и дает возможность топ-менеджерам проявлять самостоятельность в рамках главной линии, чего не скажешь о политике в Кремле, где до сих пор телефонные разговоры проходят без ближайшего окружения президента РФ», – прокомментировал Соломон Манн.

Эксперт предполагает, что в разговоре Трампа с Путиным речь шла: об совместной борьбе с ИГИЛ, о коллективной безопасности и ядерном разоружении, о возможности снятия санкций и потепления в отношениях. «Судя по тому, как после разговора ликует российская пресса и какой довольный вид у Путина, я подозреваю, что наживка заглотнута аж до кишечника. Браво Трамп!», – резюмировал Манн.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Важное за сутки
28 янв 2017
6009

«Ждём переезда»: РФ переманивает украинских авиаконструкторов

Российское руководство, по всей видимости, уже оценило профессионализм украинских авиаконструкторов — высокопоставленные политики заговорили о том, что были бы рады переезду этих специалистов. Как

Последние новости

В Кремле раскрыли подробности переговоров Трампа и Путина

«Бензин не покупаю»: ноу-хау жителя Полтавщины удивило автолюбителей

«Загадочная беседа»: Путин и Трамп говорили по телефону 40 минут

Летающий чехол для смартфонов изобрели в США

Звезда культовой группы Black Sabbath Джефф Николс умер в Британии

В Киеве напали на известную украинскую певицу

Фінансування політичних партій в Україні: спроби вирватися з олігархічних обіймів

Трамп показал красный свет мигрантам семи стран, следующие будут «грантоеды»

Воевавшего за «ЛДНР» бразильца избили сокамерники в СИЗО Киева

Эксперты определили самый популярный автомобиль в Украине

В Николаеве задержан живодёр, 15 лет похищавший и евший собак

«Киев, а не Крым»: Поклонская назвала Украину «временно оккупированной»

Эксперт рассказал в каких отраслях Китай не сможет соперничать с США еще 15 лет

СМИ заподозрили убийство причастного к досье на Трампа генерала ФСБ

Школьница отсудила $1,25 млн за то, что её не выпустили в туалет

Будущее наступило: Дания первой в мире назначает цифрового посла

Известный актёр из «Гарри Поттера» умер в США

В 7 исламских странах перестали продавать авиабилеты в США

«Ждём переезда»: РФ переманивает украинских авиаконструкторов

Линько рассказал о коррупции команды Порошенко в Раде

 Новости за день