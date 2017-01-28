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Манн: Путин пытается рассказать Трампу старую сказку под названием «их там нет»

Манн: Путин пытается рассказать Трампу старую сказку под названием «их там нет»
Известный израильский политический обозреватель и эксперт Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение в том, что Россия со всех сил деятельно готовится к нормализации отношений с США и к отстаиванию позиции «их там нет». Именно с подготовкой к налаживанию отношений Москвы и Вашингтона Соломон Манн связывает ликвидацию одного из главарей «ЛНР» Валерия Болотова, который стоял у истоков сепаратизма на востоке Украины и слишком много знал.

«Для того, чтобы у президента США Дональда Трампа было меньше сомнений в «честности и искренности» президента РФ Владимира Путина активно подчищаются хвосты, которые могли что-то знать, слышать, высказать, свидетельствовать о российской агрессии на Донбассе. От «сердечного приступа» умер некий Валерий Болотов – первый руководитель марионеточного анклава России на Донбассе», – написал Соломон Манн.

По его словам, одно из российских СМИ, после смерти Болтова вышла статья под названием «Первый ушел», обыгрывая тему «первый – пошел!», значит, продолжение обязательно будет и новые жертвы на Донбассе среди главарей «ДНР» и «ЛНР» не исключены.
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