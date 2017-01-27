Помощник Трампа назвал всю американскую прессу «оппозиционной партией»

Известный израильский эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что помощник президента США Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон жестко высказался в адрес американской прессы, назвав ее «оппозиционной партией».
Говоря об американских журналистах, Стивен Бэннон сказал следующее: «Такое впечатление, что эти люди из другой страны. Они не понимают эту страну, они не любят эту страну, они не видят эту страну!». По его мнению, именно это непонимание страны и народа, желание действовать против всех и в первую очередь против страны, и привело к тому, что СМИ не смогли даже помыслить о победе Трампа и так ужасно прокололись со своими прогнозами.
По мнению Соломона Манна, газетчики многих стран мира, в самом деле, возомнили себя некими кукловодами, которым дано дергать за ниточки и править «глупым народом» при помощи своих газет и порталов. Они искусно корректируют новости, подчеркивая то, что им нужно, стирая то, что может мешать, изводя нападками тех, кто им не выгоден и озаряя лучами фигуры этого совершенно недостойные.
«Как можно бороться с этим? Только одним методом – разукрупнением прессы, ее деидеологизацией и деполитизацией. Средства борьбы могут быть разные, но, наверное, большинство из них невыполнимы. Трамп недаром перевел общение с народом в твиттер: ему не нужны газетчики, не нужны интервью с журналистками и дешевыми пропагандистскими трюками. Как это ни жаль, СМИ должны умереть в основном, а останутся только те, кто будет давать правдивые факты и профессиональные аналитики», – считает Соломон Манн.