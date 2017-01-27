Российские СМИ шокированы заявлением Лукашенко об Украине

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в facebook пишет о том, что российские СМИ возмущены высказываниями президента Беларуси Александра Лукашенко. В статье в «Ленте ру» даже слова «Братский народ Украины» взяты в кавычки. Лукашенко назвал АТО войной за независимость Украины и посетовал на то, что приходится жестко закрывать с ней границу из-за потоков нелегального оружия.
«Как всегда «бацка» в своем стиле, умело маневрируя между Западом и Россией, проползает ужом все опасные места и не дает России влиять на Беларусь. Однако, обычно такая риторика связана с какой то уступкой России. Сейчас идет спор по ценам за нефть и Лукашенко стал певцом украинской свободы. Завтра все нормализуется и он снова будет петь дифирамбы россиянам», – написал Соломон Манн.
Эксперт подчеркивает, что Лукашенко сказал очень важную вещь, которую не сможет потом изменить: он отверг фактически Минские соглашения. Александр Лукашенко официально выступил против федерализации и этим, подчеркивает Соломон Манн, дал сильный аргумент украинской политике против исполнения минских договоренностей.