Манн: Трамп ослабит антироссийские санкции, после чего заберет последний источник дохода россиян

Израильский политический обозреватель Соломон Манн спрогнозировал, что президент США Дональд Трамп скорее всего отменит санкции в отношении России.
В то же время эксперт отмечает, что с улыбками и похлопываниями по плечу, Трамп создает весьма жалкое будущее для российской экономики, заточенной на сырьевые источники. Сами россияне это прекрасно уже понимают, ведь Трампу не интересна сильная Россия, потому он собирается повалить экономику России и нефтедобывающих стран Ближнего Востока, он хочет заставить их бороться за каждый баррель нефти.
По словам Соломона Манна, еще совсем недавно, Россия ценой уступки в 300 тысяч баррелей в сутки сумела уговорить ОПЕК заморозить добычу, что привело к кратковременному росту цен от которых Россия не получила ни гроша прибыли ибо сократила добычу. Теперь впереди перспектива обрушения нефтяного рынка в течение ближайшего года. Трамп размораживает нефтепроводы, снимает ограничения на нефтедобычу в Аляске и в Мексиканском заливе, снимает ограничения на добычу сланцевой нефти и газа, снимает запреты на экспорт жидкого газа в Европу, беседует с испанским правительством о разморозке 8 крупных терминалов газа, которые могут полностью закрыть все потребности в газе всего Евросоюза. «Приближается буйство нефтегазового изобилия, когда за каждого покупателя будут драться по 10 поставщиков», – подытожил Манн.