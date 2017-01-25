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Манн: ужас ядерной войны постепенно отступает и мир возвращается к старому безъядерному состоянию

Манн: ужас ядерной войны постепенно отступает и мир возвращается к старому безъядерному состоянию
Израильский эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook объяснил, что означает недавняя сделка между Южной Кореей и Израилем размером в 1 миллиард долларов, которую в США провайдировала фирма «Боинг» по закупке системы «Железный купол».

По словам эксперта, де факто, цепь ПВО вдоль северокорейской границы полностью закроет все проблемы, связанные с ядерным оружием. Любое средство доставки будет сбито на подлете к территории Южной Кореи и таким образом все старые угрозы применить ядерное оружие, которые по любому поводу сыплются на южан из Пхеньяна, потеряют смысл. Достаточно сбить одну из пробных ракет, которые Пхеньян испытывает несколько раз в году в море, чтобы показать северному соседу, что он беззащитен, ибо сухопутная армия Северной Кореи допотопная и очень слабо подготовлена, в отличие от прекрасно вооруженной и тренированной армии южан.

«Одна из самых серьезных угроз нашего времени – сумасшедший и непредсказуемый диктатор ядерной державы – сможет отступить пред новыми израильскими технологиями. Мир стоит перед совершенно новыми реалиями – старый ужас ядерной войны постепенно отступает и мир возвращается к старому безъядерному состоянию. Надо быть готовым к новым вызовам ибо, к примеру, отравляющие вещества не нейтрализуются путем сбивания ракеты – зона поражения останется и к этому надо готовиться в будущем. Однако одно ясно: мир меняется и его меняют технологии», – подытожил Соломон Манн.
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