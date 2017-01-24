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Манн: планы МЭРТ амбициозные, но неподъемные

Манн: планы МЭРТ амбициозные, но неподъемные
В Министерстве экономического развития и торговли Украины обозначили свои ориентиры до 2020 года. По мнению израильского эксперта Соломона Манна, цифры скорее удручают, чем обнадеживают. Специалисты МЭРТ надеются за 4 года повысить на 6% долю высокотехнологичных изделий в структуре экспорта, то есть по 1,5% в год.

По словам эксперта, общих цифр за 2016 год пока нет, но уже известно, что экспорт в 2015 году составил 38,1 млрд.долларов. В первом полугодии 2016 года экспорт упал к предыдущему году еще на 9%. Соломон Манн подчеркивает, что, если динамика сохранилась, то общее падение экспорта составило около 10%. В экспорте в 2016 году превалировали, как обычно агропром и металлургия, составляющие соответственно 38% и 25% экспорта. На машиностроение приходится 12,5% экспорта. Химическая промышленность дает 4 строку экспорта в размере 4,5%. И официально 5 строка с 3,5% - это украинские IT проекты.

На 50% до 2020 года хочет увеличить МЭРТ число иностранных туристов. Общее число туристов по статистике Украины доходит до 12,5 миллионов, на 2016 год эту цифру запланировано поднять до 14 миллионов, а в 2020 году до 21 млн. человек. «Вопрос с туризмом очень болезненный – украинская инфраструктура плохо готова к иностранному туризму, обслуживание на нижайшем уровне, услуг можно сказать нет вообще. Что будет делать МЭРТ, чтобы улучшать положение – непредставимо. Когда гостиница «Украина» в центре Киева предоставляет сервис третьесортного казахского отеля в глубинке – такое не может не вызвать оттока», – прокомментировал Соломон Манн.
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