Эксперт рассказал, как Обама напакостил Трампу в день его инаугурации

Известный израильский обозреватель и политический эксперт Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что экс-президент США Барак Обама в день инаугурации Дональда Трампа успел напакостить в последний раз своему сменщику. Пока с балюстрады Капитолия гремели речи, казначейство по личному приказу президента Обамы и в нарушение запрета Конгресса перевело 221 миллион долларов в Палестинскую Автономию и еще несколько миллионов в различные фонды по «защите климата».
«Когда о таком указе Обамы узнали в GOP, было уже поздно – денежки ушли, а Барак Обама довольный, как бесшабашный мальчишка, хихикал на церемонии инаугурации, уверенный в том, что Трамп не решится на расследование и прокурорскую комиссию в отношении казнокрадов-демократов», – отметил эксперт.
Соломон Манн, подчеркивает, что Трамп сохранит, привязавшийся к себе ярлык непредсказуемости и вдруг возьмет и решится на серьезную проверку капиталовложений США при президенте Обаме. «Обаму то может и не посадят – велик еще груз толерантности в американском обществе, но многих воров-демократов вполне не помешало бы кинуть за решетку», – резюмировал Соломон Манн.