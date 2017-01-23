Манн: кандидаты в президенты Франции готовят Украине неприятный сюрприз

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что во Франции один из трех кандидатов на будущих президентских выборах Франсуа Фийон заявил, что антироссийские санкции неэффективны и их следует отменить.
По словам Соломона Манна, также Фийон возложил на Украину часть ответственности за напряженность на востоке страны. Еще один кандидат на президентское кресло Франции Марин Ле Пен вообще считает, что надо признать Крым в составе России и дело с концом. Украинское внешнеполитическое ведомство не стало убеждать Ле Пен, что она неправа, а по простецкому пригрозило санкциями и запретом на въезд в Украину, на что Ле Пен ответила, что туда даже и не собирается и на этом закрепились неприязненные отношения между Украиной и человеком, который может стать президентом Франции.
«У социалистов Франции тоже сумбурно: непонятно, кто будет претендентом от левых – Манюэль Вальс, который поддерживает линию Олланда или Бенуа Амона, склоняющийся к центризму и призывающий сократить излишний социализм и расточительность власти. Амона, как говорят эксперты, тоже за примирение с президентом РФ Путиным», – прокомментировал Соломон Манн.