Манн: Трамп хочет без России победить ИГИЛ

Политический обозреватель Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что в Астане сегодня проходят очень сложные переговоры между сирийской оппозицией и переговорщиками в присутствии спецпосланника ООН Стефана де Мистуры. Ранее Иран, Турция и Россия договорились, что никто не станет требовать отставки Асада в качестве предварительного условия переговоров.
По мнению эксперта, уже хорошо то, что переговоры начались без всяких предварительных условий. Тем не менее, оппозиция пока не готова обсуждать никаких политических вопросов: обсуждаются вопросы долгосрочного перемирия. За процессом в качестве наблюдателя следит посол США в Казахстане, пока не вмешиваясь в переговорный процесс. Замысел Трампа, признавшего в отличие от Обамы, мирный процесс в Астане, но не направившего туда своего спецпредставителя, очевиден: Трампу не нужна Сирия и не нужны расходы на восстановление региона. Если Россия не мытьем так катаньем установит мир в Сирии и изгонит оттуда ИГИЛ – это очевидный профит для Трампа. Ему останется последним ударом уничтожить ИГИЛ в Ираке и война дешево и сердито закончится, причем в качестве победителя ИГИЛ выступит сам Трамп, а не Россия, так как в Ираке процесс будет преднамеренно затянут.
«С другой стороны Трамп легко может сказать оппозиции: раз вы без нас решили договариваться с сирийцами, то на здоровье – пусть они вам и помогают, а мы снимаем с себя заботу о Сирии и ее восстановлении. такой подход выгоден и Израилю. Россия получит свои лавры миротворца в Сирийском конфликте и свои проблемы с восстановлением Сирии, при собственной рушащейся экономике. Неминуемо Турция станет в Сирии сильнее со стороны суннитов и туркаманов, Иран – со стороны алавитов и шиитов, а курды попытаются отстраивать свою автономию. Россия же останется и без уважения, и без денег», – спрогнозировал эксперт.