Манн: то, что уже сделал Трамп мы будем помнить не 4 года его президентства, а значительно дольше



обозреватель и эксперт



По мнению Соломона Манна, ни проплаченные демонстрации левых, ни парады сексуальных меньшинств вкупе со знаменитыми левыми актерами типа Алека Болдуина и Роберта де Ниро, ни известные рэперы, отказавшиеся участвовать в концертах – не смогли уменьшить значение того, что избрание Дональда Трампа президентом США – это воля американского народа.



«Основное, что уже сделал Трамп еще даже не став президентом США, мы все будем помнить не 4 года его президентства, а значительно дольше: он позволил нам говорить то, что мы думаем. Он дал силу мнению народа. Он вернул в США демократию, подмятую левым истеблишментом. Он позволил называть вещи своими именами. Он растоптал надменную и напыщенную лживость СМИ, которые считали, что они могут владеть умами людей и дергать за ниточки политиков, управляя странами, как марионетками. Все это он уже сделал», – считает эксперт.



По его словам, впереди новые свершения: вернуть украденную у народа Америки власть, права. «Это все будет очень непросто сделать: социализм – крепкий орешек и сломать его сопротивление очень трудно, но, надеюсь, что Трамп сможет», – резюмировал Манн.

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Горячая тема: Генералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове Политический обозреватель и эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что в США официально сменился президент. Дональд Трамп приведен к присяге в качестве 45-го президента Соединенных Штатов, произнес блистательную и волнующую инаугурационную речь и приступил к делам.По мнению Соломона Манна, ни проплаченные демонстрации левых, ни парады сексуальных меньшинств вкупе со знаменитыми левыми актерами типа Алека Болдуина и Роберта де Ниро, ни известные рэперы, отказавшиеся участвовать в концертах – не смогли уменьшить значение того, что избрание Дональда Трампа президентом США – это воля американского народа.«Основное, что уже сделал Трамп еще даже не став президентом США, мы все будем помнить не 4 года его президентства, а значительно дольше: он позволил нам говорить то, что мы думаем. Он дал силу мнению народа. Он вернул в США демократию, подмятую левым истеблишментом. Он позволил называть вещи своими именами. Он растоптал надменную и напыщенную лживость СМИ, которые считали, что они могут владеть умами людей и дергать за ниточки политиков, управляя странами, как марионетками. Все это он уже сделал», – считает эксперт.По его словам, впереди новые свершения: вернуть украденную у народа Америки власть, права. «Это все будет очень непросто сделать: социализм – крепкий орешек и сломать его сопротивление очень трудно, но, надеюсь, что Трамп сможет», – резюмировал Манн.