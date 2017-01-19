Израильский эксперт ликует в предвкушении инаугурации Дональда Трампа

Политический эксперт и обозреватель Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что завтра закончится социалистический бардак в Белом доме, демократы, купавшиеся по горло в крови и поставившие величайшую страну мира на грань падения, наконец уберутся во мрак и команда нового президента в союзе с республиканцами и нормальными гражданами США начнет чистить страну от скверны и попытается сделать Америку великой вновь.
«Перед командой Трампа задача ужасающей сложности. Прежде всего: это всепроникающий социализм в законах и правилах – это различные ограничения для бизнеса, высокие налоги и высокие социальные выплаты, свора бездельников служащих выдуманной «гуманности» и все это крадет по новым оценкам порядка 280 миллиардов долларов в год. Вдумайтесь: 15 бюджетов Украины транжирятся на друзей демократов, приносящих только беду и неразбериху!», – отметил Манн.
По его словам, завтра Обама станет историей и вся машина сопротивления и делигитимизации законно избранного президента США в течение пары месяцев станет прошлым вместе с ним. «Факты говорят о том, что даже еще не став президентом Дональд Трамп благотворно влияет на США и весь мир. Уходящая администрация делает все возможное, чтобы Трампу было тяжело. А ему уже тяжело – дальше некуда... Госдолг США при Обаме удвоился и достиг 20-ти триллионов долларов. Жду завтрашней инаугурации, желаю Дональду Трампу огромной работоспособности, стойкости, решительности и жесткости, особенно по отношению к преступникам из демократической партии», – подытожил Соломон Манн.