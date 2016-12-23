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Эксперт: Премьер Израиля советовал Путину «заморозить» все агрессивные действия на Донбассе

Эксперт: Премьер Израиля советовал Путину «заморозить» все агрессивные действия на Донбассе
В Минске довольно неожиданно достигнута договоренность о прекращении огня. Она должно вступить в силу 24 декабря и не имеет ограничения по времени. По инсайдерской информации израильского эксперта и политического обозревателя Соломона Манна, премьер-министр Израиля Биньямин Натанияху во время телефонного разговора с российским президентом Путиным посоветовал ему остановить сепаратистов и «заморозить» все агрессивные действия в Украине, сосредоточившись на Сирии и борьбе с ИГИЛ.

По словам эксперта, если Путин прислушается к Натанияху, то есть вероятность России снизить международное осуждение и завоевать позиции накануне переговоров с новой администрацией США.

«Посмотрим насколько Москва в состоянии контролировать своих донецких марионеток. Конечно, многое зависит и от ЗСУ, поскольку нет гарантии что они попытаются использовать режим прекращения огня для выжимания сепаратистов из очередных населенных пунктов, однако, я думаю, что это уже не так важно – написал Соломон Манн в Facebook. Эксперт отметил, что главное достижение будет, если прекратят погибать люди и установится мир, так важный для возрождения украинской экономики и развития реформ.
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