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Манн: "Укрзалізниця" может стать главным успехом или неудачей всей Украины

Манн: "Укрзалізниця" может стать главным успехом или неудачей всей Украины
Блогер Соломон Манн на своей странице в facebook пишет о том, что государственное предприятие "Укрзалізниця" может стать главным успехом или неудачей всей Украины, и именно к ней будет в ближайшее время приковано все внимание иностранных аналитиков и менеджеров – об этом передает replyua.net.

Блогер сообщает: «Это предприятие, конечно, будет находиться в центре внимания иностранных аналитиков и менеджеров. Успех или неудача Войцеха Бальчуна, как я уже писал ранее, может стать успехом или неудачей всей Украины ибо в последнее время в Украине уже нет объектов, на которых можно увидеть успехи постмайданновской Украины, к сожалению». Манн сообщает, что стоит надеяться на то, что молодой и харизматичный польский кризисник совершит невозможное - победит в «отдельно взятой» компании и тем проявит резервы, таящиеся в Украине.

Манн отмечает: «Пока что прошло всего чуть больше 100 дней, но главное пан Бальчун уже сделал: п.8 «Розуміння українського менталітету», а это для кризисника самое главное. Как всегда пишут авторы фэнтэзи «...чтобы победить дракона, главное узнать его истинное имя...». Именно «имя дракона» - риск-факторы, присущие той или иной ментальности - являются решающими в построении модели реформ». Блогер выражает надежду, что с этой задачей пан Бальчун уже справился. Также Манн напоминает, что начал курсировать двухэтажный экспресс Киев-Харьков, на вид просто отличный шкодовский поезд, очень похож на наши двухэтажки производства Бомбардье.

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