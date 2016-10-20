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Манн: Путин «сливает» донецкий «русский мир»

Манн: Путин «сливает» донецкий «русский мир»
По мнению израильского эксперта Соломона Манна, безрезультатные переговоры в Нормандском формате показывают, что тут вроде все стороны вполне удовлетворены – Донбасс приобретает характер замороженного конфликта, цитирует эксперта replyua.net.

«Россию удовлетворяет замороженный конфликт, так как в противном случае Путину пришлось бы как то объяснять «слив» донецкого «русского мира». Кремль и так делает все возможное, чтобы притушить конфликт, в частности уничтожает наиболее одиозных и воинственных лидеров сепаратистов, таких как скажем печально известный Моторола. Украине, как это ни странно, тоже выгоден замороженный конфликт. Страна, еле-еле сводящая концы с концами, не готова принять на себя заботу о восстановлении тотально разрушенного региона с почти 3 милионным населением. Страна, разрываемая на части политическими противоречиями, не готова принять в себя еще 3 миллиона враждебно настроенных к нынешней власти граждан», – отметил Соломон Манн.

А для ЕС желательно одно – не быть ответственными за все безобразие, которое творится в этом растревоженном улье. И они этого добились, и даже более того – углубили роль ОБСЕ, показывая успехи дипломатии в регионе. Так что максимально желаемый результат достигнут для всех. Внешне все недовольны и делают вид, что разочарованы, а на самом деле внутренне ликуют.

Горячая тема: Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости
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Важное за день
19 окт 2016
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Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости

Как передает replyua.net, известный украинский политолог считает, что почти незаметно прошли новости о том, что в ближайшее время Генпрокуратурой будет передано в суд дело одного из отцов «Русской


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