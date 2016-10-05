Эксперт: Саудиты и турки уже отложили большие суммы на покупку украинской земли

Как передает replyua.net, МВФ опубликовал Меморандум о взаимодействиях с Украиной и релиз по экономическому положению. В Меморандуме весомое место занимает положение открытого рынка земли. В МВФ считают, что Мораторий на продажу земли мешает развитию аграрного сектора и использованию земель, как залогового имущества в Украине. Своим мнением по поводу предложенного Меморандума поделился израильский эксперт Соломон Манн.
«Прежде всего: от Украины требуют продажи сельскохозяйственных земель в частную собственность. Это уже означает, что надежды на возрождение Украины со стороны агропрома могут оказаться нереальными. Причина проста: земли будут массово скупаться агрохолдингами и иностранцам – саудиты и турки уже отложили большие суммы на это, но курочку, которая может нести золотые яйца, можно продать лишь раз. Те же саудиты не собираются вести бизнес в Украине, а собираются просто держать землю в качестве недвижимости, а потом сдавать ее в аренду частникам. Иными словами, вместо малых и средних предприятий в Украине появятся гиперлатифундии, от которых прока государству будет мало, зато озлобленность крестьянства достигнет запредельных значений. Власть навсегда и окончательно потеряет сторонников среди сельского населения. Поэтому этот пункт меморандума кажется мне наиболее опасным и невыгодным для Украины», – считает Соломон Манн.
Что касается пункту о реформе здравоохранения, то тут эксперт отметил, благодаря новациям бюджеты будут переведены в руки субъектов – больниц и поликлиник. «Для нормальной страны это может и хорошо, но в Украине, уверен, начнется просто фантастический дерибан и, если раньше медикаменты хотя бы сверху все таки приходили к нуждающимся, теперь думаю уже последняя лафа для несчастных больных закончена», – прокомментировал Манн.
«Пенсионная реформа ударит по наиболее малообеспеченным гражданам – людям предпенсионного возраста, большинство из них уже давно уволены и не могут найти новой работы и существуют с приусадебных участков и случайных заработков. Для этой части граждан спасение в виде пенсии отодвигается сразу на несколько лет, которые возможно станут последними в их жизни. Это самый жестокий и самый конфликтный из ожидаемых МВФ законов», – отметил эксперт.
По его словам, остальные требования МВФ не так травматичны. Продажа ОПЗ в этом году, скорее всего, состоится по сильно заниженным ценам и снова в руки украинским олигархам. Акции энергетических предприятий тоже придется распродавать за бесценок, так как олигархи создали картель по занижению цен, а интересов на Западе нет ни одного. Удержание тарифов высокими и дальнейшее их повышение – тоже и так выполняется, иначе не свести бюджета, который в этом году стал тяжелее на 20%, причем в основном за счет повышения расходов на чиновников. Монетизация субсидий оставлена на 2017 год и, по видимому, не вызовет проблем ибо это перекладывание из кармана государства в карманы олигархов – интересы собственно граждан тут играют минимальную роль.
«В целом меморандум с МВФ мне показался в несколько негативном для интересов Украины ключе – много вопросов, которые обычные люди не поймут, поэтому власти потребует много времени, чтобы все растолковать. Видимо нет выхода – жесткие реформы проводил и Бальцерович в Польше при которых население буквально плакало. Зато, как теперь прекрасно обстоят дела в этой стране. Короче говоря, будем надеяться на лучшее – при всех минусах, Меморандум это все-таки залог поддержки МВФ и соответственно многих стран-спонсоров», – резюмировал Манн.
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